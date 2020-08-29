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«Поздравляю Матюнина с победой». Генеральный директор «Арсенала» о поражении от «Спартака»

20:25
Дмитрий Балашов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Балашов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов после матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2) выразил надежду, что красно-белые не будут сниматься с чемпионата. Судья Алексей Матюнин удалил полузащитника Даниила Лесового за две желтые карточки.

— Поздравляю Матюнина с победой, — заявил он. — Надеюсь, «Спартак» не будет сниматься с чемпионата. Есть ли кредит доверия у главного тренера? Все есть. (Севастиан Терлецкий)

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