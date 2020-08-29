«Поздравляю Матюнина с победой». Генеральный директор «Арсенала» о поражении от «Спартака»
20:25
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов после матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2) выразил надежду, что красно-белые не будут сниматься с чемпионата. Судья Алексей Матюнин удалил полузащитника Даниила Лесового за две желтые карточки.
? Гендиректор «Арсенала»: «Поздравляю Матюнина с победой» https://t.co/LZjWJ8Ammw pic.twitter.com/GHx2KsEUI4— Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 29, 2020
— Поздравляю Матюнина с победой, — заявил он. — Надеюсь, «Спартак» не будет сниматься с чемпионата. Есть ли кредит доверия у главного тренера? Все есть. (Севастиан Терлецкий)