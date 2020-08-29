На 13-й и 45-й минутах матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» арбитр Алексей Матюнин дважды наказал полузащитника гостей Даниила Лесового желтыми карточками и удалил его с поля. В первом случае хавбек сыграл опасно в единоборстве с Наилем Умяровым, пытаясь выбить мяч и угодив в спартаковца ногой.

Во второй раз получить наказание игроку «помог» второй ассистент судьи Антон Кобзев. Он неправильно определил, что мяч должен вводиться в игру ударом от спартаковских ворот, а Лесовой требовал назначить угловой удар. За демонстративное несогласие с помощником рефери игрок футболист тульской команды снова был наказан желтой карточкой.

Требования к судьям в этом году: жестко относиться к тем игрокам и тренерам, кто допускает подобное поведение, сразу пресекать попытки споров. Так Матюнин и поступил. (Александр Бобров)