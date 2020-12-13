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Появился кадр, с которого начался конфликт Тедеско и Джанаева

13:13
Доменико Тедеско и Сослан Джанаев в подтрибунном помещении после матча «Сочи» — «Спартак». Фото "СЭ"
Доменико Тедеско и Сослан Джанаев в подтрибунном помещении после матча «Сочи» — «Спартак». Фото "СЭ"
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В распоряжении «СЭ» оказался кадр начального этапа конфликта между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и капитаном «Сочи» Сосланом Джанаевым.

На фото видно, как голкипер сочинской команды протягивает руку Тедеско. После этого, по словам самого Джанаева, тренер «Спартака» начал обвинять его в симуляции в концовке матча.

Доменико Тедеско и Сослан Джанаев в подтрибунном помещении после матча «Сочи» — «Спартак». Фото "СЭ"
Доменико Тедеско и Сослан Джанаев в подтрибунном помещении после матча «Сочи» — «Спартак». Фото «СЭ»

После матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:0) произошел конфликт в подтрибунном помещении. Началась потасовка, а Доменико Тедеско сообщил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударил игрок соперников.

Позже тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о конфликте с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

В перерыве Бородин сказал Тедеско: «Ты на нашей территории, веди себя прилично». Тренер вратарей был недоволен постоянными апелляциями наставника «Спартака» к арбитру.

(Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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