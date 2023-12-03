Появилось видео прыжка Бериши в сторону Абаскаля перед тем, как тренер «Спартака» уронил игрока «Ахмата»

Пресс-служба РПЛ опубликовала видео прыжка полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в сторону главного тренера «Спартака» (2:1) Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ.

В первом тайме встречи 32-летний косовар побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную.

Кроме того, в Telegram-канале «Мутко против» опубликовано видео эпизода с другой камеры.

Ранее сообщалось, что главному тренеру «Спартака» грозит 4 матча дисквалификации за агрессивное поведение.