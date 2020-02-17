Потенциальный новичок «Спартака» вчера забил два красивых гола
11:52
Форвард «Фейеноорда» Стевен Бергхейс, которым интересуется «Спартак», сделал дубль во вчерашнем матче против «Зволле» (4:3) в 23-м туре чемпионате Голландии.
What a goal! #Berghuis! Feyenoord top scorer this season!#pecfey #Feyenoord pic.twitter.com/mGiiO8G7HT— El Bomb?stico ?? ?? (@IgnacioOstertag) February 16, 2020
Оба мяча футболист забил из-за пределов штрафной. Первый из них был забит дальним ударом «за шиворот» вратарю соперников. Второй — ударом недалеко от линии штрафной с помощью рикошета от штанги.
#Berghuis 3-3 goal!#Feyenoord #pecfey pic.twitter.com/FR46cXcYs2— El Bomb?stico ?? ?? (@IgnacioOstertag) February 16, 2020
28-летний голландец в текущем сезоне провел 34 матча за «Фейеноорд» и забил 17 мячей при десяти голевых передачах. По имеющейся информации, красно-белые хотят приобрести его летом.
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