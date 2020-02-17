Потенциальный новичок «Спартака» вчера забил два красивых гола

Форвард «Фейеноорда» Стевен Бергхейс, которым интересуется «Спартак», сделал дубль во вчерашнем матче против «Зволле» (4:3) в 23-м туре чемпионате Голландии.

Оба мяча футболист забил из-за пределов штрафной. Первый из них был забит дальним ударом «за шиворот» вратарю соперников. Второй — ударом недалеко от линии штрафной с помощью рикошета от штанги.

28-летний голландец в текущем сезоне провел 34 матча за «Фейеноорд» и забил 17 мячей при десяти голевых передачах. По имеющейся информации, красно-белые хотят приобрести его летом.