Пост Глушакова. Он извинился за всю грязь вокруг него и «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», отметил, что в своем интервью он откровенно рассказал про произошедшее в московском клубе. Кроме того, хавбек извинился за грязь, которая длилась вокруг него и «Спартака».

— Я сказал все так как есть, о чем не мог говорить раньше. Так, как видел ситуацию! И могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь, которая длилась вокруг меня и Спартака последние полтора года, — написал Глушаков в Instagram.