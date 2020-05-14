Последний матч легенды «Спартака». Романцев завершил карьеру 15 лет назад в «Динамо»

15 лет назад «Динамо» на своем поле уступило «Амкару» со счетом 1:2. Эта игра стала последней в тренерской карьере Олега Романцева.

В сентябре 2004 года по приглашению гендиректора «Динамо» Юрия Заварзина Романцев стал тренером-консультантом команды, помогая Виктору Бондаренко. А в октябре уже сам возглавил бело-голубых. Специалиста уволили после четырех поражений подряд в мае 2005 года.

В качестве футболиста Олег Романцев вместе со «Спартаком» выиграл чемпионат и Кубок СССР. Как тренер он стал чемпионом СССР и победителем Кубка СССР, восемь раз выиграл чемпионат России и трижды — Кубок страны.

«В «Спартак» точно не вернусь!» Почему Романцев не тренирует уже 15 лет