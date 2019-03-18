После матча "Спартак" – "Зенит" задержаны 77 человек

Директор РПЛ по безопасности Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 20-го тура чемпионата России сказал, что в рамках матча "Спартак" – "Зенит" были задержаны 55 болельщиков "Спартака" и 22 – "Зенита".

Мы выявили 77 человек, задержанных за нарушение порядка – 55 болельщиков "Спартака" и 22 – "Зенита", – сказал Мейтин. – Часть протоколов может быть направлена в суд. Нарушения – пронос и применение пиротехники, нахождение и распитие алкоголя. Весь букет, как говорится. (Андрей Михайлов)