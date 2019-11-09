Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии», болельщик красно-белых Дамир Юсупов, который посадил самолет на поле с более чем 200 пассажирами на борту, нанес символический удар по мячу в матче 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

15 августа самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь и совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

#СпартакКрылья Герой России Дамир Юсупов — впервые на стадионе «Спартака» pic.twitter.com/36uVCUtkNK — СЭ Спартак (@spartak_se) November 9, 2019

Также стало известно, что Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили пожизненные абонементы на матчи «Урала». 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил летчикам звание Героев России.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Крылья Советов».

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