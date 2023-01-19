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Агент Барбоза: «У Дзюбы еще есть шансы попробовать свои силы за пределами России еще раз»

Барбоза оценил перспективы будущего трудоустройства Дзюбы
Артем Бухаев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Португальский агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» оценил перспективы будущего трудоустройства нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба — отличный игрок, он еще может играть на высоком уровне. Сейчас он является свободным агентом. А значит, может быть заявлен в любое время. Я надеюсь, что он найдет хороший клуб и покажет все свои качества. Он может быть заявлен по ходу сезона, в этом нет проблемы. У него есть шансы попробовать свои силы за пределами России еще раз. Но об этом нужно спрашивать самого игрока. Он понимает, какие у него есть варианты», — сказал Барбоза «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 мяч в 5 матчах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Артем Дзюба
Паулу Барбоза
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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