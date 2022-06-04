Объявлена символическая сборная РПЛ сезона-2021/22 по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt представил символическую сборную Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22. Общая рыночная стоимость состава составила 122 миллиона евро.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», 16 миллионов евро).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит», 16 миллионов евро), Вильмар Барриос («Зенит», 20 миллионов евро), Родригао («Сочи», 3,5 миллиона евро), Марио Фернандес (ЦСКА, 8 миллионов евро).

Полузащитники: Кристиан Нобоа («Сочи», 1 миллион евро), Себастьян Шиманьски («Динамо», 14 миллионов евро), Клаудиньо («Зенит», 18 миллионов евро), Арсен Захарян («Динамо», 15 миллионов евро).

Нападающие: Матео Кассьерра («Сочи», 4,5 миллиона), Гамид Агаларов («Уфа», 6 миллионов евро).

В прошедшем сезоне чемпионом РПЛ стал «Зенит», набрав 65 очков в 30 матчах. Второе место занял «Сочи» (56 очков), третье — «Динамо» (53). По итогам сезона из РПЛ вылетели «Уфа», «Арсенал» и «Рубин».