В «Химках» рассказали о будущем Волкова и Боженова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с арендованными футболистами клуба.

«По выкупу Волкова и Боженова еще не общались с БАТЭ и «Ростовом». Здесь все будет зависеть от решения нашего тренерского штаба, спросим их мнения. Сейчас как раз этим и занимаемся. Посмотрим, что будет», — сказал Терюшков «СЭ».

Арендные соглашения защитников Захара Волкова и Кирилла Боженова с «Химками» истекают в июне 2022 года.