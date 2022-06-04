Легионеры «Химок» останутся в клубе на следующий сезон

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с легионерами.

«Все легионеры у нас остаются в клубе. У нас есть только Филип Дагерстоль, который воспользовался правом ФИФА. При этом он остается игроком клуба. Будем разговаривать и с им, и с агентом по поводу того, как они видят себя дальше. С ним связь есть, он наш игрок, так что будем все обсуждать», — сказал Терюшков «СЭ».

В марте Дагерстоль покинул расположение подмосковного клуба и на правах аренды до конца сезона перешел в шведский «Норрчепинг».

В составе «Химок» числится 2 легионера — Николас Лоуренс и Неманья Главчич.