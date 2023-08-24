Попов — о Карраскале и Федотове: «Бывает, люди не сходятся с характерами»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился мнением о возможном переходе полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо».

«Это уже второй футболист, который покидает ЦСКА и переходит в другой московский клуб. У Карраскаля были проблемы с тренером? Я не могу однозначно сказать, я не был свидетелем их взаимоотношений. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Ничего страшного, это рабочий процесс. Такое бывает, что люди не сходятся характерами или по каким-то профессиональным моментам, поэтому тут нельзя сказать, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Может, ЦСКА не команда Карраскаля или Федотов не его тренер. «Динамо» тоже хороший клуб. Посмотрим, как Карраскаль проявит себя там», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова попова.

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля.

Колумбийский футболист перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года. В мае 2022-го московский клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта».