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Сегодня, 16:49

Попов — о Карраскале и Федотове: «Бывает, люди не сходятся с характерами»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился мнением о возможном переходе полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо».

«Это уже второй футболист, который покидает ЦСКА и переходит в другой московский клуб. У Карраскаля были проблемы с тренером? Я не могу однозначно сказать, я не был свидетелем их взаимоотношений. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Ничего страшного, это рабочий процесс. Такое бывает, что люди не сходятся характерами или по каким-то профессиональным моментам, поэтому тут нельзя сказать, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Может, ЦСКА не команда Карраскаля или Федотов не его тренер. «Динамо» тоже хороший клуб. Посмотрим, как Карраскаль проявит себя там», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова попова.

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля.

Колумбийский футболист перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года. В мае 2022-го московский клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005295154_denis_popov__o_karraskale_i_fedotove_byivaet_lyudi_ne_shodyatsya_s_harakterami
Денис Попов
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Помазуна признали лучшим игроком «Урала» в июле
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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