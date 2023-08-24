Помазуна признали лучшим игроком «Урала» в июле

Болельщики «Урала» признали голкипера Илью Помазуна лучшим игроком команды в июле.

В прошедшем месяце 27-летний голкипер провел три матча за команду, в которых пропустил два мяча и один раз отыграл на ноль.

Помазун выступает за «Урал» на правах аренды из ЦСКА. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2023/24.