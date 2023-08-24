Помазуна признали лучшим игроком «Урала» в июле
Болельщики «Урала» признали голкипера Илью Помазуна лучшим игроком команды в июле.
В прошедшем месяце 27-летний голкипер провел три матча за команду, в которых пропустил два мяча и один раз отыграл на ноль.
Помазун выступает за «Урал» на правах аренды из ЦСКА. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2023/24.
Источник: ФК «Урал»
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Рубин – Динамо
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