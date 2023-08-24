Амельченко: «ЦСКА пока немного разочаровывает, и я большего ожидал от «Локомотива»

Бывший вратарь «Локомотива» Антон Амельченко поделился впечатлениями от пяти стартовых туров РПЛ.

«Неожиданно забуксовал «Зенит», но это обусловлено тем, что они лишились лидеров. Думаю, дальше все устаканится и в команде появятся новые футболисты, которые, возможно в том сезоне были на вторых ролях. «Урал» вторую часть прошлого сезона после прихода Ганчаренко выглядел очень неплохо, а сейчас они сохранили состав и будут хорошей боевой командой. Мне кажется, очевидно, что «Краснодар» должен идти в лидерах. Его подбор игроков и интенсивный футбол дает свои плоды. «Спартак» недисциплинирован в защите, а крепкая оборона — это залог успеха. ЦСКА пока немного разочаровывает, но мне кажется, что у них была не лучшая селекция. Я ожидал большего от «Локомотива», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Амельченко.

По итогам пяти туров «Краснодар» с 13 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Второе место занимает «Урал», который набрал такое же количество очков. На третьей строчке расположилось «Динамо» (10 очков). «Зенит идет на четвертой позиции (10).