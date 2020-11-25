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Попов утвержден спортивным директором «Спартака»

15:52
Дмитрий Попов (справа). Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Дмитрий Попов (справа). Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Попов утвержден на должность спортивного директора клуба, сообщил директор департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов.

— Дмитрий Попов утвержден спортивным директором «Спартака», — сказал Фетисов. — Официально объявим об этом в ближайшее время. (Артем Калинин)

Попов уже занимал пост спортивного директора красно-белых с 2008 по 2016 год.

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