Попов утвержден спортивным директором «Спартака»
15:52
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Попов утвержден на должность спортивного директора клуба, сообщил директор департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов.
— Дмитрий Попов утвержден спортивным директором «Спартака», — сказал Фетисов. — Официально объявим об этом в ближайшее время. (Артем Калинин)
Попов уже занимал пост спортивного директора красно-белых с 2008 по 2016 год.
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