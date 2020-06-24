Экс-хавбек «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о 17-летнем голкипере «Ростова» Денисе Попове. Он провел дебютную встречу за первую команду в профессиональной карьере и установил рекорд по количеству отраженных ударов за один матч в чемпионате России (15) и был признан лучшим игроком встречи 23-го тура с «Сочи» (1:10).

— Парень — молодец: отразил пенальти, отбил еще пару мячей, — цитирует Быстрова «Петербургский дневник». — Но он сырой, ему не хватает мастерства — нет ни прыжка, ни уверенности. Надо работать, а не радоваться званию лучшего игрока матча.

— Кто-нибудь из футболистов «Ростова», игравших против «Сочи», находится в поле зрения тренерского штаба юношеской сборной России, в котором вы работаете?

— Нет, они еще слишком молоды и, на мой взгляд, запаздывают с развитием. В свое время мы, 17-летние ребята, уже играли с мужиками. Ростовчане же впервые в жизни увидели на поле профессиональных футболистов, многие из которых, как мне показалось, не особо хотели с ними играть, и после поражения 1:10 чему-то радовались в раздевалке. В наше время проиграй мы с таким счетом и позволь себе улыбнуться, нас отправили бы из команды далеко и надолго. Надо менять менталитет, воспитывать психологию победителей с самого раннего возраста. Парням из «Ростова» необходимо переосмыслить ситуацию, показывать себя в каждой тренировке, а не считать себя героями после такого разгромного поражения.