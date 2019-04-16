"Понял, да, брат? На колени!" Как компания Кокорина и Мамаева угрожала водителю Соловчуку

В Пресненском суде в ходе слушания дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева​ начали просматривать видео драк. На записи слышны угрозы в адрес водителя Виталия Соловчука, но кому какая реплика принадлежит не разобрать, звучит сразу несколько голосов.

– На видео видно, как ведут Соловчука к машине. Тут Протасовицкий, Кокорин-младший и Мамаев. А также свидетели Григорян и Куропаткин, – описывает происходящее прокурор. – Соловчук выставляет руки. Протасовицкий наносит ему удар в область лица. Второй удар от Протасовицкого. Девушка хватает Протасовицкого, обнимает его.

Звуки с видео: сигнализация.

– Понял, да, брат?

– Все понял.

– Не надо! Не моя машина! Не моя тачка!

– В следующий раз (мат), подумай (мат).

Звуки глухих ударов. Девушки кричат "хватит!". Звуки сигнализации.

– На колени!

– Никаких коленей.

– Слушай, сосредоточься и скажи, с какого (мат) ты говорил, что мы петухи. Лично тебе что мы сделали. Какого (мат) ты говоришь, что мы петухи? Вот просто вопрос. Какого (мат)? Я клянусь матерью, тебя никто не тронет.

– Стоп! – женский голос.

– Да тебя никто не трогает. Скажи по факту. Почему человек, который живет в Питере, петух?

– Я поклялся. Просто по факту. Почему. Почему ты говоришь, что петух. Это мой брат.

– Почему ты говоришь?

– У тебя есть дети, (мат). Ты что (мат)? Ты вообще понимаешь, что такое "петух"?

– Не нужно "прости".

– Ты про него сказал! Это мой близкий друг.

– Это лишнее, ну серьезно!

На суде Кокорина и Мамаева изучают видео двух драк. Live!