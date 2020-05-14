«Понял, что это не то, что мне нужно в жизни». Тарасов назвал причину развода с Бузовой

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о причине развода с известной российской певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

— Про измены — вранье все, причина совсем в другом, — сказал в интервью YouTube-каналу Super Тарасов. — Если нужно, могу по порядку все разложить. Начнем с того, что нас познакомила ее подруга Маша Горбань, между нами прошла искра, мы около месяца до утра разговаривали, отношения полноценно развивались. Через какое-то время мы решили, что пора переходить на новый этап жизни. Я очень люблю детей, всегда мечтал о них. У меня есть ребенок от первого брака, но там не сложилось, я хотел с Олей полноценную семью, здоровью, с детьми. Мечтал о доме. У меня перед глазами была моя семья, я хотел такую же. Мы это обсуждали, и пришли вот к чему. Был у нас разговор в ресторане, я задал вопрос: «Оль, как насчет детей?». Она мне: «Дети — супер, но есть условие. Я хочу свадьбу». А я только после тяжелого развода, у меня алименты и так далее. Сказал, что не готов. Она сказала: «Тогда дети только в браке, со свадьбой». Хорошо, договорились на брачный контракт. У нас уже изначально выстроились условия. Я ей вроде как душу изливаю, хочу детей, а она мне — что хочет свадьбу. Понятно, что все девочки хотят свадьбу, но я на тот период был не готов. Предложил другой вариант — расписаться, улететь вдвоем. Не хотел пышных церемоний. Но нет, вот так и так. Я свои условия выполнил. Не возникло ли сомнений в серьезности отношений? Спустя какое-то количество времени осознаю, что это были определенные звонки, просто я не думал об этом на тот период. Потом с каждым годом эти сигналы давали понять, что это не то, что мне нужно в жизни.