Понсе считает Роберто Карлоса и Это'О легендами «Анжи»
Бывший нападающий «Анжи» Андрес Понсе вспомнил, как приехал в Россию, чтобы выступать за махачкалинский клуб.
«Конечно, перед тем, как приехать в Россию, я смог добыть какую-то информацию об «Анжи». Также, принимая решение о переезде в Россию, я знал, что клуб испытывает некие экономические проблемы. Но они мне дали возможность играть, занять важную роль в команде. Это то, что меня сильно мотивировало. Я очень хотел играть, потому что такой возможности итальянский клуб «Сампдория», за который я выступал на тот момент, мне не предоставлял», — цитирует Понсе Metaratinhs.ru.
Также он согласился с тем, что Роберто Карлос и Самюэль Это'О являются легендами «Анжи».
«Да, конечно. Эти игроки оставили большой след в истории. Перейдя в «Анжи», они возвели клуб в определенный ранг, передали много опыта. Определенно, они легенды футбола и «Анжи», — добавил экс-игрок команды.
Это'О играл за «Анжи» с 2011 по 2013 год. За махачкалинскую команду он провел 73 матча, в которых отметился 36 голами и 16 результативными передачами. Роберто Карлос выступал за «Анжи» в сезоне-2011/12. На его счету 5 забитых мячей и 3 голевые передачи в 28 матчах за российский клуб.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0