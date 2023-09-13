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Сегодня, 16:26

Понсе считает Роберто Карлоса и Это'О легендами «Анжи»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Анжи» Андрес Понсе вспомнил, как приехал в Россию, чтобы выступать за махачкалинский клуб.

«Конечно, перед тем, как приехать в Россию, я смог добыть какую-то информацию об «Анжи». Также, принимая решение о переезде в Россию, я знал, что клуб испытывает некие экономические проблемы. Но они мне дали возможность играть, занять важную роль в команде. Это то, что меня сильно мотивировало. Я очень хотел играть, потому что такой возможности итальянский клуб «Сампдория», за который я выступал на тот момент, мне не предоставлял», — цитирует Понсе Metaratinhs.ru.

Также он согласился с тем, что Роберто Карлос и Самюэль Это'О являются легендами «Анжи».

«Да, конечно. Эти игроки оставили большой след в истории. Перейдя в «Анжи», они возвели клуб в определенный ранг, передали много опыта. Определенно, они легенды футбола и «Анжи», — добавил экс-игрок команды.

Это'О играл за «Анжи» с 2011 по 2013 год. За махачкалинскую команду он провел 73 матча, в которых отметился 36 голами и 16 результативными передачами. Роберто Карлос выступал за «Анжи» в сезоне-2011/12. На его счету 5 забитых мячей и 3 голевые передачи в 28 матчах за российский клуб.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-akrona-ponse-nazval-roberto-karlosa-i-eto-o-legendami-anzhi-283995/
Андрес Понсе
Роберто Карлос
Футбол
ФК Анжи
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