Тимощук рассказал, что «Зенит» всегда старается использовать воспитанников в первой команде

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о работе клуба по внедрению воспитанников в основную команду.

«Работает ли академия «Зенита»? Ребят, задавайте эти вопросы руководству. Я здесь-то причем? У нас воспитанники играют, если вы видите. Играют в основной команде — уходят, приходят. Мы всегда стараемся использовать воспитанников в первой команде и всегда берем их на сборы. В «Спартаке» больше воспитанников? Ничего страшного, пусть доказывают и показывают, все в их руках», — приводит «РБ Спорт» слова Тимощука.

После 7-го тура «Зенит» с 14 очками занимает 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет на 9-й позиции с 10 очками.