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Сегодня, 11:06

Пономарев: «В начале сезона я больше рассчитывал на Хорхе Карраскаля»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, кто его больше всего разочаровал в московской команде в текущем сезоне.

«В начале сезона я больше рассчитывал на Хорхе Карраскаля. Я думал, что он будет прибавлять от игры к игре. А он, наоборот, сбавил обороты, теперь на него нельзя надеяться. Он слишком пижонистый. Мне кажется, что игрока перехвалила пресса. Он подумал, что является идолом — все знает и умеет. Но я с этим не согласен — он ничего не знает и не умеет. Надо все время работать, а он перестал и потерялся. На него была хорошая надежда. Карраскаль возомнил из себя великого игрока и потерялся. Нужно всегда думать: «Если я плохо играю, то я слабак». Вот он таким и оказался», — приводят слова Пономарева Betonmobile.ru.

24-летний хавбек сыграл за ЦСКА в текущем сезоне 25 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-nazval-igroka-tsska-kotoryiy-razocharoval-ego-v-nyineshnem-sezone
Владимир Пономарев
Хорхе Карраскаль
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Зенит
 - : -
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