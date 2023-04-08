Первый тренер Акинфеева: «У Игоря отличная карьера, его знают во всем мире!»

Первый тренер Игоря Акинфеева Павел Коваль в комментарии для «СЭ» поздравил вратаря ЦСКА с днем рождения.

Сегодня, 8 апреля, Акинфееву исполнилось 37 лет.

«Лично поздравил Игоря с днем рождения. У него отличная карьера, его знают во всем мире! Сколько Акинфеев еще будет играть? Это только от него зависит, как здоровье позволит. Он сейчас здорово играет! А что будет дальше — только он знает. Тем более, у него контракт с ЦСКА до 2024 года, зачем сейчас заглядывать вперед? Главное — без травм!» — сказал Коваль «СЭ».

37-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе армейцев он шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка России, семь раз завоевывал Суперкубок страны и один раз — Кубок УЕФА.

На счету голкипера 840 матчей за всю карьеру: 729 за ЦСКА и 111 за сборную России.