Пономарев отреагировал на возможный переход Чалова в турецкий клуб

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слухи об интересе турецких клубов к форварду армейцев Федору Чалову.

«Это все ерунда. У него же есть прекрасный пример Игоря Акинфеева перед глазами — ну куда гнаться, зачем? За большими деньгами? Ему и так достаточно платят в ЦСКА. Нужно ему играть за команду армейскую и заканчивать в команде армейской.

Он не того уровня игрок, чтобы мог кататься по европейским городам и играть за европейские команды. Он же пробовал себя уже в Швейцарии и себя там не зарекомендовал», — цитирует Пономарева «Газета.Ru».

14 июня известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что на 25-летнего форварда претендуют «Галатасарай» и «Фенербахче».

В прошедшем сезоне 25-летний форвард провел 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 6 голевых передач.