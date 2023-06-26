Пономарев объяснил, почему Марио Фернандес будет лишним в ЦСКА
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что Марио Фернандес не нужен армейцам.
«У нас сбалансированная команда, очень хорошая оборона. А Марио ведь не играет в защите. Он плохо играет в обороне. Им только публика восхищается. Не зря ведь его не взяли в сборную Бразилии. Он никогда не приглашался в их национальную команду. В «Интернасьонале» Фернандес тоже не задержался, сыграл всего пару матчей. Думаю, в ЦСКА он будет не ко двору», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.
22 июня президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что Фернандес возвращается в ЦСКА.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В декабре 2022-го он вернулся в «Интернасьонал», однако в апреле 2023 года разорвал контракт с бразильским клубом по личным причинам.
Источник: betonmobile.ru
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