Гендиректор «Ахмата» заявил, что клубу не поступали предложения по Конате
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал о возможную продажу нападающего Мохамеда Конате.
«У агента работа такая — говорить и продавать. К этому нужно относиться с пониманием. Продать в Европу мы не можем. Если не выдумывать какие-то заумные схемы, то это невозможно. Продать в России? В России можем. Но предложений не было. Будут — мы их рассмотрим. Мы готовы отпустить любого футболиста, если поступит достойное предложение, устраивающее клуб. Наша задача была сохранить состав, который был, — мы это и сделали. Никого ли не рассматриваем на усиление? Опять же — кого рассматривать? В России те, кто нам нужны, необходимы и другим клубам. За границей мы можем рассматривать только свободных агентов. У нас же еще отключили все скаутские программы. Так что пока все сложно, но ничего страшного», — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».
Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий провел 23 матча в РПЛ, отметился 11 голами и 1 результативной передачей.
«Ахмат» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.
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