Пономарев: «Заболотный был лучшим в матче с «Уралом». Он чувствует себя лидером ЦСКА»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру форварда армейцев Антона Заболотного в последних матчах.

«В последнем матче с «Уралом» Антон Заболотный действительно был лучшим. Он прибавляет. Можно сказать, что игрок уже освоился в команде. Он чувствует себя лидером ЦСКА. Это очень хорошо! Он опасен в чужой штрафной площадке, что уже заметно. Он сам тоже чувствует силу, благодаря этому обретает уверенность», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Заболотный провел 25 матчей за ЦСКА, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.