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Судейство

Сегодня, 18:08

Помощник Станковича получил красную карточку за крики на судью

Ана Горшкова
Корреспондент
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Помощник главного тренера «Спартака» Деяна Станковича Ненад Сакич получил красную карточку на 70-й минуте матча 10-го тура РПЛ с «Локомотивом» — 1:3.

После фола Ильи Самошникова на Олеге Рябчуке Сакич что-то на повышенных тонах высказал главному арбитру матча Владиславу Безбородову. Судья показал тренеру красную карточку, а Самошников получил желтую карточку.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:1
Спартак

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
2
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
3
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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Динамо Мх

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