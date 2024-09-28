Помощник Станковича получил красную карточку за крики на судью

Помощник главного тренера «Спартака» Деяна Станковича Ненад Сакич получил красную карточку на 70-й минуте матча 10-го тура РПЛ с «Локомотивом» — 1:3.

После фола Ильи Самошникова на Олеге Рябчуке Сакич что-то на повышенных тонах высказал главному арбитру матча Владиславу Безбородову. Судья показал тренеру красную карточку, а Самошников получил желтую карточку.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.