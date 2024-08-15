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Сегодня, 11:52

Тренер «Динамо»: «У нас есть группа игроков, которые бьют пенальти»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Марио Личка, младший брат и помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, в комментарии для «СЭ» прояснил ситуацию с пенальтистами бело-голубых.

— Была сложная игра с «Зенитом». Можете прояснить ситуацию с пенальтистами?

— У нас есть группа игроков, которые бьют пенальти. Мы оставляем им возможность выбрать. Муми захотел пробить, взял ответственность — и пробил. Вот и все. Это футбол.

На 86-й минуте матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» судья назначил пенальти в ворота петербургской команды при счете 1:0. Муми Нгамале не смог реализовать 11-метровый — его удар отбил Латышонок.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марио Личка
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Спартак – Факел
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
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