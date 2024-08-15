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Сегодня, 11:50

Мостовой — о победе «Спартака»: «Главное, чтобы в клуб ни при каких условиях не вернули Абаскаля»

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» победу над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«По первому тайму было видно, что и «Крылья» могли забить, но мастерство и класс игроков «Спартака» на порядок выше. Еще после первого тура говорил, что Станкович разберется с тем, кто у него будет играть. Обойма у клуба большая, поэтому у команды все хорошо. Главное, чтобы в клуб ни при каких условиях не вернули Абаскаля. Просто в нашем футболе случается много метаморфоз, поэтому не дай бог. Я просто напоминаю, потому что люди быстро всякое забывают», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» с 6 очками занимает первое место в группе A, «Крылья Советов» без очков находятся на последней строчке.

(Денис Сафронов)

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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