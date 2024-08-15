Мостовой — о победе «Спартака»: «Главное, чтобы в клуб ни при каких условиях не вернули Абаскаля»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» победу над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«По первому тайму было видно, что и «Крылья» могли забить, но мастерство и класс игроков «Спартака» на порядок выше. Еще после первого тура говорил, что Станкович разберется с тем, кто у него будет играть. Обойма у клуба большая, поэтому у команды все хорошо. Главное, чтобы в клуб ни при каких условиях не вернули Абаскаля. Просто в нашем футболе случается много метаморфоз, поэтому не дай бог. Я просто напоминаю, потому что люди быстро всякое забывают», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» с 6 очками занимает первое место в группе A, «Крылья Советов» без очков находятся на последней строчке.

(Денис Сафронов)