"Пользуясь случаем, хочу пригласить тебя в "Зенит". Семак - Сесару Навасу

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак пригласил бывшего защитника "Рубина" Сесара Наваса в свою команду. 39-летний испанец в четверг объявил о завершении карьеры.

- Я благодарен судьбе за то, что мне удалось играть вместе с Сесаром Навасом, - приводит слова Семака официальный Твиттер "Рубина". - Обращаюсь к тебе лично: таких прекрасных людей не сыскать больше нигде. Счастлив быть причастным к тому успеху, который у нас был. Хочу пожелать тебе удачи в спорте и благополучия в семейной жизни. Очень рад, всегда буду любить и дорожить знакомством с тобой. Побольше бы таких игроков, как ты.

Пользуясь случаем, хочу пригласить в "Зенит". Надеюсь, получится. Правда, Курбан Бекиевич будет против, я уверен.

"Пользуясь случаем, хочу пригласить тебя в "Зенит", но, уверен, Курбан Бекиевич будет против" 🤣



Сергей Семак – о Цезаре Навасе 💬#GraciasElCapitan pic.twitter.com/JWJ7fdEuUr – "Рубин" Казань (@fcrk) 14 февраля 2019 г.

В составе "Рубина" Навас становился чемпионом России, а также дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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