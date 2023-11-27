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Сегодня, 17:22

Полузащитнику «Крыльев» Ушакову может потребоваться обследование за рубежом из-за травмы голеностопа

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Егора Ушакова.

Футболист восстановился от сотрясения мозга, которое получил в матче 4-го тура РПЛ против «Балтики», но получил новую травму.

«У Егора травма, связанная с голеностопом. Сейчас решается вопрос о его отправке за рубеж. Игроку нужно дополнительное обследование», — сказали «СЭ» в пресс-службе.

Ушаков перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из ЦСКА 13 сентября.

20-летний россиянин принял участие в двух матчах самарцев, провел на поле в сумме 20 минут и не отличился результативными действиями.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Егор Ушаков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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