Балахнин: «Краснодару» не хватает психологии для чемпионской гонки»

Тренер Сергей Балахнин выразил надежду, что интрига в чемпионской гонке РПЛ не умерла после поражения «Краснодара» от «Урала» (1:3) в 16-м туре. «Быки» упустили лидерство и теперь отстают от «Зенита» на 1 очко.

«Хотя срыв Кордобы к хорошему не приведет, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова специалиста. — Но я верю, что южане поймут, что борьба за первое место — это не только про очки. Надо еще выдержать напряжение, которые они пока не выдерживают. Идут психологические срывы, и после игры с «Уралом» это было хорошо видно. Были разборки Кордобы, которого теперь могут дисквалифицировать.

Тренер Сергей Балахнин выразил надежду, что интрига в чемпионской гонке РПЛ не умерла после поражения «Краснодара» от «Урала» (1:3) в 16-м туре. «Быки» упустили лидерство и теперь отстают от «Зенита» на 1 очко.

«Хотя срыв Кордобы к хорошему не приведет, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова специалиста. — Но я верю, что южане поймут, что борьба за первое место — это не только про очки. Надо еще выдержать напряжение, которые они пока не выдерживают. Идут психологические срывы, и после игры с «Уралом» это было хорошо видно. Были разборки Кордобы, которого теперь могут дисквалифицировать».

Форварду «Краснодара» грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей за оскорбительный жест в адрес ассистента арбитра.

«Это все проистекает из чемпионской гонки. У меня были сомнения, хватит ли им психологии, чтобы все время держать себя в таком напряжении. Но прошедшая игра показала, что «быкам» этого не хватает. Хотя в любом случае все будет решаться после зимнего перерыва», - сказал Балахнин.