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Сегодня, 17:25

Балахнин: «Краснодару» не хватает психологии для чемпионской гонки»

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Тренер Сергей Балахнин выразил надежду, что интрига в чемпионской гонке РПЛ не умерла после поражения «Краснодара» от «Урала» (1:3) в 16-м туре. «Быки» упустили лидерство и теперь отстают от «Зенита» на 1 очко.

«Хотя срыв Кордобы к хорошему не приведет, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова специалиста. — Но я верю, что южане поймут, что борьба за первое место — это не только про очки. Надо еще выдержать напряжение, которые они пока не выдерживают. Идут психологические срывы, и после игры с «Уралом» это было хорошо видно. Были разборки Кордобы, которого теперь могут дисквалифицировать.

Тренер Сергей Балахнин выразил надежду, что интрига в чемпионской гонке РПЛ не умерла после поражения «Краснодара» от «Урала» (1:3) в 16-м туре. «Быки» упустили лидерство и теперь отстают от «Зенита» на 1 очко.

«Хотя срыв Кордобы к хорошему не приведет, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова специалиста. — Но я верю, что южане поймут, что борьба за первое место — это не только про очки. Надо еще выдержать напряжение, которые они пока не выдерживают. Идут психологические срывы, и после игры с «Уралом» это было хорошо видно. Были разборки Кордобы, которого теперь могут дисквалифицировать».

Форварду «Краснодара» грозит дисквалификация на срок от 2 до  4 матчей за оскорбительный жест в адрес ассистента арбитра.

«Это все проистекает из чемпионской гонки. У меня были сомнения, хватит ли им психологии, чтобы все время держать себя в таком напряжении. Но прошедшая игра показала, что «быкам» этого не хватает. Хотя в любом случае все будет решаться после зимнего перерыва», - сказал Балахнин.

Источник: euro-football.ru
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Балахнин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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