Непомнящий: «Краснодар» потерял уверенность, но шансы на чемпионство еще есть»

Тренер Валерий Непомнящий высказался о поражении «Краснодара» в матче с «Уралом» (1:3) в 16-м туре РПЛ.

«Матч с «Уралом» показал, что в последнее время «Краснодар» потерял уверенность, — приводит «РБ Спорт» слова специалиста. — На них давит участие в чемпионской гонке, игроки боятся осечки в матчах с командами из нижней части таблицы. Безусловно, это тяжелый психологический момент, с которым приходится часто сталкиваться. В игре с «Уралом» подопечные Ивича не смогли с этим справиться и заслуженно проиграли».

Тренер отметил, что у «Краснодара» еще есть шансы на чемпионство.

«Последний матч (10 декабря с ЦСКА) перед зимним перерывом станет одним из определяющих. Ну и, безусловно, очень важно, какую работу проделает команда на зимних сборах, придут ли новички. Посмотрим», — сказал Непомнящий.

«Краснодар» после поражения от «Урала» упустил лидерство в РПЛ и теперь отстает от «Зенита» в турнирной таблице на 1 очко.