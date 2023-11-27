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Сегодня, 17:13

Непомнящий: «Краснодар» потерял уверенность, но шансы на чемпионство еще есть»

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Тренер Валерий Непомнящий высказался о поражении «Краснодара» в матче с «Уралом» (1:3) в 16-м туре РПЛ.

«Матч с «Уралом» показал, что в последнее время «Краснодар» потерял уверенность, — приводит «РБ Спорт» слова специалиста. — На них давит участие в чемпионской гонке, игроки боятся осечки в матчах с командами из нижней части таблицы. Безусловно, это тяжелый психологический момент, с которым приходится часто сталкиваться. В игре с «Уралом» подопечные Ивича не смогли с этим справиться и заслуженно проиграли».

Тренер отметил, что у «Краснодара» еще есть шансы на чемпионство.

«Последний матч (10 декабря с ЦСКА) перед зимним перерывом станет одним из определяющих. Ну и, безусловно, очень важно, какую работу проделает команда на зимних сборах, придут ли новички. Посмотрим», — сказал Непомнящий.

«Краснодар» после поражения от «Урала» упустил лидерство в РПЛ и теперь отстает от «Зенита» в турнирной таблице на 1 очко.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Валерий Непомнящий
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
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Динамо – Рубин
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