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Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что не собирается уходить из клуба

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вендел после победы над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России заявил, что не собирается покидать клуб из Санкт-Петербурга.

В сегодняшней игре бразилец забил третий гол в ворота красно-белых.

«Я остаюсь здесь!» — заявил футболист.

Ранее сообщалось, что к Венделу проявляет интерес «Фламенго».

Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года. На счету 24-летнего игрока 6 голов и 8 результативных передач в 55 матчах за команду.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Спартак 0
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ТБ 2.5

14%

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Обе забьют - да

17%

1.87
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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