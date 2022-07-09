Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что не собирается уходить из клуба

Полузащитник «Зенита» Вендел после победы над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России заявил, что не собирается покидать клуб из Санкт-Петербурга.

В сегодняшней игре бразилец забил третий гол в ворота красно-белых.

«Я остаюсь здесь!» — заявил футболист.

Ранее сообщалось, что к Венделу проявляет интерес «Фламенго».

Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года. На счету 24-летнего игрока 6 голов и 8 результативных передач в 55 матчах за команду.