Ещенко рассказал, что не занимался сексом за два дня до матчей
Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко рассказал, что до завершения карьеры не занимался сексом за 2 дня до матчей.
«За два дня до игры не занимаюсь сексом. Роналду, наоборот, в день игры может. Ну, каждому свое», — приводит matchtv.ru слова Ещенко.
Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 год, в составе красно-белых он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
В январе 2022 года Ещенко завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб «Спартака». 4 июня 2022 года он был назначен заместителем технического директора академии клуба.
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8
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|0
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|0
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9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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