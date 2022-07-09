Ещенко рассказал, что не занимался сексом за два дня до матчей

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко рассказал, что до завершения карьеры не занимался сексом за 2 дня до матчей.

«За два дня до игры не занимаюсь сексом. Роналду, наоборот, в день игры может. Ну, каждому свое», — приводит matchtv.ru слова Ещенко.

Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 год, в составе красно-белых он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В январе 2022 года Ещенко завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб «Спартака». 4 июня 2022 года он был назначен заместителем технического директора академии клуба.