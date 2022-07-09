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Сегодня, 19:22

Ещенко рассказал, что не занимался сексом за два дня до матчей

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Ещенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко рассказал, что до завершения карьеры не занимался сексом за 2 дня до матчей.

«За два дня до игры не занимаюсь сексом. Роналду, наоборот, в день игры может. Ну, каждому свое», — приводит matchtv.ru слова Ещенко.

Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 год, в составе красно-белых он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В январе 2022 года Ещенко завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб «Спартака». 4 июня 2022 года он был назначен заместителем технического директора академии клуба.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Alvin Almazov
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Зенит 2
Спартак 0
1-й тайм

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

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17%

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Матч завершен

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1.69

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8%

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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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