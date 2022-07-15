Денис Глушаков заявил, что пока не смог оформить для себя Fan ID

Капитан «Химок» Денис Глушаков заявил, что пока не смог оформить для себя Fan ID.

«Fan ID я пытался оформить, отправили куда-то в МФЦ. У меня времени ковыряться не было, попробую в выходной. Не хочу углубляться в это. Есть правило, кто его отменит? Болельщиков я понимаю, но это не мне решать. Как будет, так будет», — заявил Глушаков.

В первой части РПЛ система Fan ID будет работать на пяти стадионах: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт».