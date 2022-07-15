Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

15 июля, 22:52

Глушаков — о Fan ID: «Болельщиков я понимаю, но это не мне решать»

Денис Глушаков заявил, что пока не смог оформить для себя Fan ID
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Капитан «Химок» Денис Глушаков заявил, что пока не смог оформить для себя Fan ID.

«Fan ID я пытался оформить, отправили куда-то в МФЦ. У меня времени ковыряться не было, попробую в выходной. Не хочу углубляться в это. Есть правило, кто его отменит? Болельщиков я понимаю, но это не мне решать. Как будет, так будет», — заявил Глушаков.

В первой части РПЛ система Fan ID будет работать на пяти стадионах: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт».

Денис Глушаков
ФК Зенит
ФК Химки
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
Ушел Георгий Ярцев, скромный герой, умевший побеждать. Но не умевший кричать о победах
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
«Перешел бы из «Спартака» в ЦСКА — играю для себя, а не ради фанатов». Интервью Глушенкова
Идову рассказал, как в «Химках» попрощались с Юрием Жирковым
Вендел о газоне в Химках: «Поле было слишком сухим, но хитрость хозяев — это часть футбола»
Кузяев: «Приезжали в Химки за победой. Но, считаю, результат — справедлив»
Идову заявил, что у Набиуллина не было конфликта с тренерским штабом «Химок»
Идову считает, что у «Химок» было больше опасных моментов в матче против «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вендел о своем будущем: «Если я куда-то соберусь, то я буду первый, кто об этом скажет»

Дуглас Сантос: «Второй тайм нам совсем не удался, мы провели его совсем нехорошо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости