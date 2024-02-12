Андрей Мостовой: «Кажется, в «Зените» стало больше португалоговорящих игроков, чем русских»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о трансферной политике клуба, ориентированной на бразильский рынок.

«Кажется, что у нас стало больше португалоговорящих игроков, чем русских. Но как есть. У нас клуб ушел в эту сферу — ориентацию на португалоговорящих, на бразильских футболистов. Не мы выбираем и не мы решаем, как комплектовать команду. Наше дело — доказывать на тренировках и в играх, что можем быть полезны клубу и помогать ему побеждать.

Много ли слов я уже знаю по-португальски? Не особо. Плохие слова на их языке я знаю. Ну и немного цензурных, конечно, но не так много. Как мне игра Педро? Хороший игрок, как и другие бразильские новички Нино и Артур. Селекция хорошо работает у клуба. Судя по результатам матчей с их участием на сборах, футболисты очень высокого уровня», — приводят «Известия» слова Мостового.

В настоящий момент за «Зенит» выступают 12 игроков из Латинской Америки: 10 бразильских футболистов и 2 колумбийца.