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12 февраля, 02:26

Андрей Мостовой: «Кажется, в «Зените» стало больше португалоговорящих игроков, чем русских»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Клаудиньо и Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о трансферной политике клуба, ориентированной на бразильский рынок.

«Кажется, что у нас стало больше португалоговорящих игроков, чем русских. Но как есть. У нас клуб ушел в эту сферу — ориентацию на португалоговорящих, на бразильских футболистов. Не мы выбираем и не мы решаем, как комплектовать команду. Наше дело — доказывать на тренировках и в играх, что можем быть полезны клубу и помогать ему побеждать.
Много ли слов я уже знаю по-португальски? Не особо. Плохие слова на их языке я знаю. Ну и немного цензурных, конечно, но не так много. Как мне игра Педро? Хороший игрок, как и другие бразильские новички Нино и Артур. Селекция хорошо работает у клуба. Судя по результатам матчей с их участием на сборах, футболисты очень высокого уровня», — приводят «Известия» слова Мостового.

В настоящий момент за «Зенит» выступают 12 игроков из Латинской Америки: 10 бразильских футболистов и 2 колумбийца.

Источник: Известия
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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