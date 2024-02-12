«Локомотив» поздравил Лоськова с 50-летием

«Локомотив» поздравил с юбилеем легендарного игрока и капитана команды Дмитрия Лоськова. Сегодня, 12 февраля, ему исполнилось 50 лет.

«Дмитрий Вячеславович, поздравляем с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, получать удовольствие от футбола и, конечно, новых побед и трофеев «Локо», — говорится в сообщении «Локомотива».

Будучи футболистом, Лоськов выступал за железнодорожников с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год. 13 мая 2017 года он провел прощальный матч за московский клуб.

В августе 2016 года Лоськов вошел в тренерский штаб «Локомотива». С июня 2022 года он занимал должность заместителя руководителя программы развития молодежного футбола.

В октябре 2022 года присоединился к тренерскому штабу главной команды в качестве помощника главного тренера.