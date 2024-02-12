«Краснодар» определился с ценой за Агкацева

«Краснодар» определился с ценой, за которую готов продать вратаря Станислава Агкацева, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, кубанский клуб не намерен отпускать голкипера менее чем за четыре миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Агкацева пытается приобрести «Спартак». Как стало известно «СЭ», руководители клубов находятся в контакте и обсуждают условия потенциального трансфера.

22-летний вратарь в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 7 матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и 2 встречи провел на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.