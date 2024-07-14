Клаудиньо — об уходе из «Зенита»: «Всегда будут такие вопросы»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ушел от ответа на вопрос о своем будущем.

— Ты остаешься в «Зените»?

— Всегда будут такие вопросы. (Улыбается.)

Ранее сообщалось, что Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго» за 18 миллионов евро.

13 июля «Зенит» завоевал OLIMPBET Суперкубок России. Команда обыграла «Краснодар» со счетом 4:2. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.