Сперцян: «Волкову не хочу ничего говорить. Он неправильно поступил»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал переход защитника Сергея Волкова в «Зенит». После перехода Волков заявил, что доволен тем, что «Зенит» стал чемпионом России в минувшем сезоне.
«Волкову не хочу ничего говорить. Мы видели его интервью. Он неправильно поступил», — сказал Сперцян.
21-летний защитник подписал контракт с питерским клубом по схеме «4+1».
13 июля «Краснодар» проиграл «Зениту» (2:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
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|Краснодар
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|0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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