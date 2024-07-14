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Сперцян: «Волкову не хочу ничего говорить. Он неправильно поступил»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал переход защитника Сергея Волкова в «Зенит». После перехода Волков заявил, что доволен тем, что «Зенит» стал чемпионом России в минувшем сезоне.

«Волкову не хочу ничего говорить. Мы видели его интервью. Он неправильно поступил», — сказал Сперцян.

21-летний защитник подписал контракт с питерским клубом по схеме «4+1».

13 июля «Краснодар» проиграл «Зениту» (2:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Максим Глушенков, Андрей Мостовой и&nbsp;Вендел. «Зенит»: три трофея за два месяца! Питер открыл сезон столетия клуба победой в Суперкубке
Сергей Волков (футбол)
Эдуард Сперцян
ФК Зенит
ФК Краснодар
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