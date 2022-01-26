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Клаудиньо: «Оказаться в России и слышать вокруг незнакомую речь — не самая простая история»

Клаудиньо рассказал, что было самым сложным в адаптации в «Зените»
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал об адаптации в петербургском клубе.

«Было очень важно, что меня тепло и радушно приняла команда, — приводит слова Клаудиньо официальный сайт петербургского клуба. — Я сразу почувствовал себя своим, словно приехал домой. И, конечно, благодаря бразильским игрокам «Зенита», которые уже достаточно освоились в России. Все это сильно помогло мне в кратчайшие сроки начать показывать, на что я способен. Я счастлив в «Зените».

Полузащитник ответил на вопрос о том, что было самым сложным в адаптации.

«Думаю, языковой барьер, который я чувствовал в самом начале. Оказаться в России и слышать вокруг незнакомую речь — не самая простая история. Но в скором времени все пошло на лад — немного английского тут, испанского там, пара русских слов, и все друг друга поняли. Еще, разумеется, климат — когда в ноябре-декабре стало серьеено холодать и выпал снег, который я никогда в жизни не видел, все это было крайне непривычно для меня. Но ничего, к этому я тоже уже привык», — сказал он.

В нынешнем сезоне 24-летний бразилец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 18 матчах за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом рассчитан 30 июня 2026 года.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-01-26-klaudino-budu-rabotat-s-udvoennoy-siloy-chtoby-na-finishe-vse-my-igroki-i-bolelshchiki-byli-schastli.htm
Клаудиньо
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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