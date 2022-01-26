Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал об адаптации в петербургском клубе.

«Было очень важно, что меня тепло и радушно приняла команда, — приводит слова Клаудиньо официальный сайт петербургского клуба. — Я сразу почувствовал себя своим, словно приехал домой. И, конечно, благодаря бразильским игрокам «Зенита», которые уже достаточно освоились в России. Все это сильно помогло мне в кратчайшие сроки начать показывать, на что я способен. Я счастлив в «Зените».

Полузащитник ответил на вопрос о том, что было самым сложным в адаптации.

«Думаю, языковой барьер, который я чувствовал в самом начале. Оказаться в России и слышать вокруг незнакомую речь — не самая простая история. Но в скором времени все пошло на лад — немного английского тут, испанского там, пара русских слов, и все друг друга поняли. Еще, разумеется, климат — когда в ноябре-декабре стало серьеено холодать и выпал снег, который я никогда в жизни не видел, все это было крайне непривычно для меня. Но ничего, к этому я тоже уже привык», — сказал он.

В нынешнем сезоне 24-летний бразилец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 18 матчах за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом рассчитан 30 июня 2026 года.