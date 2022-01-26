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Клаудиньо: «Лукаку произвел на меня самое большое впечатление в Лиге чемпионов»

Клаудиньо рассказал о своих эмоциях от дебюта в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своих впечатлениях после дебюта в Лиге чемпионов.

«Это была моя мечта, и я был счастлив исполнить ее, — приводит слова Клаудиньо официальный сайт петербургского клуба. — А день, когда забил свой первый мяч в Лиге Чемпионов, и вовсе можно назвать одним из лучших в жизни!»

По словам полузащитника, у «Зенита» была тяжелая группа в Лиге чемпионов.

«Ни одну игру я не могу назвать легкой. На мой взгляд, «Зенит» достойно провел встречи с «Челси» в гостях и дома, здорово смотрелись в первом матче с «Ювентусом», который, к большому сожалению, проиграли. Да, в Турине у нас ничего не вышло, но на «Газпром Арене» мы точно заслужили очки», — сказал он.

24-летний бразилец отметил, что был рад противостоять на поле футболистам мирового уровня.

«Лукаку произвел на меня самое большое впечатление в Лиге чемпионов. При его габаритах и силе у него невероятная скорость, невозможно его остановить. Просто топ», — заявил он.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» набрал пять очков и занял третье место в турнирной таблице группы H. Петербургский клуб попал в 1/16 Лиги Европы, где встретится с «Бетисом».

В нынешнем сезоне Клаудиньо забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 18 матчах за «Зенит». Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан 30 июня 2026 года.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-01-26-klaudino-budu-rabotat-s-udvoennoy-siloy-chtoby-na-finishe-vse-my-igroki-i-bolelshchiki-byli-schastli.htm
Клаудиньо
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