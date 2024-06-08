Барриос подвел итоги сезона для «Зенита»: «Были сложные моменты, но смогли все преодолеть»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос «СЭ» о секрете успеха команды в сезоне-2023/24.

«Это работа. Успех — это часть работы каждый день. У нас были сложные моменты, но мы смогли все это преодолеть», — сказал Барриос «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Зенит» впервые в истории клуба сумел оформить требл, выиграв в Суперкубок России, золотые медали РПЛ и Кубок страны.