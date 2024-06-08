Силкин: «Можно уже говорить, что Смолов уходит из «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что бело-голубые не продлят контракт с нападающим Федором Смоловым.

«Если Смолова до сих пор не продлили, то можно уже говорить, что он уходит. Вечных футболистов не бывает. Смолов 1990 года рождения, ему будет уже 35 лет.

Что тут сказать Федору... Если уж выбрал профессию футболиста, то надо понимать, что вечных не бывает. Надо дальше идти тренером. Конечно, опытные игроки не соглашаются, что они уже ничего не могут, им хочется еще побыть, деньги пополучать. Но это жизнь. Рано или поздно надо заканчивать. У него сейчас такой момент, что надо определиться и думать о будущем, а не о настоящем», —приводит слова Силкина Legalbet.

В сезоне 2023/24 34-летний Смолов сыграл 34 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач. Контракт форварда с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.