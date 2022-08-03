Полузащитник «Зенита» Бакаев заявил, что выезд на матч с «Ахматом» является для него особенным

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, что выездной матч против «Ахмата» является для него особенным.

«Выезд в Грозный — это особенный матч? Да. Можно сказать, я домой еду. Вижу друзей и родных. И матчи такие серьезные бывают. Иногда очень тяжело. Бывает настраиваемся специально на выезд в Грозный.

Первый гол? Я, наверное, рекордсмен по тоннелям. Вчера досталось, конечно. Мощно ударили. Отличается ли Санкт-Петербург от Москвы? Да, но я себя очень спокойно чувствую в Питере. Буду продолжать работать в том же духе и доказывать», — сказал Бакаев на пресс-конференции.

Матч «Ахмат» — «Зенит» в рамках 4-го тура РПЛ состоится в Грозном в субботу, 6 августа. Начало — в 20.00 (мск).