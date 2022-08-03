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Бакаев: «Выезд в Грозный — особенный для меня? Да. Можно сказать, я домой еду»

Полузащитник «Зенита» Бакаев заявил, что выезд на матч с «Ахматом» является для него особенным
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, что выездной матч против «Ахмата» является для него особенным.

«Выезд в Грозный — это особенный матч? Да. Можно сказать, я домой еду. Вижу друзей и родных. И матчи такие серьезные бывают. Иногда очень тяжело. Бывает настраиваемся специально на выезд в Грозный.
Первый гол? Я, наверное, рекордсмен по тоннелям. Вчера досталось, конечно. Мощно ударили. Отличается ли Санкт-Петербург от Москвы? Да, но я себя очень спокойно чувствую в Питере. Буду продолжать работать в том же духе и доказывать», — сказал Бакаев на пресс-конференции.

Матч «Ахмат» — «Зенит» в рамках 4-го тура РПЛ состоится в Грозном в субботу, 6 августа. Начало — в 20.00 (мск).

Зелимхан Бакаев
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Ростов – Оренбург
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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