Бакаев заявил, что должен заслужить место в стартовом составе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о том, почему не попадает в стартовый состав команды. 26-летний россиянин заявил, что ему нужно заслужить выходить на поле с первых минут.

«Сижу на скамейке? Я нормально отношусь к этому. Нужно заслужить играть в старте. Есть игроки, которые брали чемпионство в прошлом году. Они уже доказали свое место. Мне надо работать и доказывать. Всему свое время. Нормально отношусь к этому. Работаю.

Если игра будет плохо идти, 90 минут точно не сыграю. Тяжелый вопрос. В основе хочется всегда играть, но и пользу хочется приносить. Не знаю, как на этот вопрос ответить", — сказал Бакаев.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В субботу, 6 августа, сине-бело-голубые в гостях сыграют с грозненским «Ахматом» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги. Начало матча — 20.00 (мск).