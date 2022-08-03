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Бакаев заявил, что должен заслужить место в стартовом составе «Зенита»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о том, почему не попадает в стартовый состав команды. 26-летний россиянин заявил, что ему нужно заслужить выходить на поле с первых минут.

«Сижу на скамейке? Я нормально отношусь к этому. Нужно заслужить играть в старте. Есть игроки, которые брали чемпионство в прошлом году. Они уже доказали свое место. Мне надо работать и доказывать. Всему свое время. Нормально отношусь к этому. Работаю.

Если игра будет плохо идти, 90 минут точно не сыграю. Тяжелый вопрос. В основе хочется всегда играть, но и пользу хочется приносить. Не знаю, как на этот вопрос ответить", — сказал Бакаев.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В субботу, 6 августа, сине-бело-голубые в гостях сыграют с грозненским «Ахматом» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги. Начало матча — 20.00 (мск).

Зелимхан Бакаев
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ФК Ахмат
ФК Зенит
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2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
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Федор Смолов

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П
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Батраз Гурциев

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Оренбург

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Динамо

 2
И К Ж
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