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Сегодня, 11:03

Семак: «Агаларов много забивает. «Зенит» должен обращать внимание на его индивидуальные качества»

Семак заявил, что «Зенит» должен обращать внимание на Агаларова в матче с «Ахматом»
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о нападающем «Ахмата» Гамиде Агаларове. По его мнению, 22-летний россиянин хорошо провел прошедший сезон.

«Агаларов очень здорово провел прошлый чемпионат. Он много забивает. «Зенит» должен обращать внимание на его индивидуальные качества. Гамид прекрасный игрок в штрафной площади. Но сейчас в «Ахмате» три нападающих. Кто будет играть — решит главный тренер. Но мы будем готовы к любому развитию событий», — сказал Семак.

В сезоне-2021/22 Агаларов с 19 голами стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). В нынешнем сезоне нападающий забил 1 мяч в 3-х матчах.

В субботу, 6 августа, петербуржцы в гостях сыграют с грозненцами в матче 4-го тура РПЛ. Начало матча — 20:00 (мск).

Гамид Агаларов
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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