Семак: «Агаларов много забивает. «Зенит» должен обращать внимание на его индивидуальные качества»

Семак заявил, что «Зенит» должен обращать внимание на Агаларова в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о нападающем «Ахмата» Гамиде Агаларове. По его мнению, 22-летний россиянин хорошо провел прошедший сезон.

«Агаларов очень здорово провел прошлый чемпионат. Он много забивает. «Зенит» должен обращать внимание на его индивидуальные качества. Гамид прекрасный игрок в штрафной площади. Но сейчас в «Ахмате» три нападающих. Кто будет играть — решит главный тренер. Но мы будем готовы к любому развитию событий», — сказал Семак.

В сезоне-2021/22 Агаларов с 19 голами стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). В нынешнем сезоне нападающий забил 1 мяч в 3-х матчах.

В субботу, 6 августа, петербуржцы в гостях сыграют с грозненцами в матче 4-го тура РПЛ. Начало матча — 20:00 (мск).